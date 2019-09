Con le “Officine della Memoria” Nichelino ritrova le radici della sua storia (FOTO e VIDEO)

Tra pochi mesi Nichelino festeggerà i vent’anni da quando, l’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, le conferì nel gennaio del 2000 il titolo di Città.

Per celebrare questa ricorrenza è in preparazione una bellissima mostra, con tanti reperti d’epoca, foto storiche e documenti d’archivio, che sarò ospitata all’inizio dell’anno prossimo nel Palazzo Comunale o al centro Grosa. C’è la possibilità di vedere in anteprima qualche immagine andando a visitare lo stand istituzionale, posto all’ingresso della Fiera di San Matteo, in piazza Polesani nel mondo, che in questi giorni è il centro vitale di Nichelino. Riprendendo il titolo di un famosissimo programma televisivo, si intitola “Quelli che… aspettano ‘Inchiostri e acquarelli per immaginare la storia”.

Ne hanno parlato il sindaco Tolardo, il neo assessore alla Cultura Michele Pansini e quello al Turismo Sara Sibona, annunciando che sono allo studio altri eventi e amnifestazioni per i mesi a venire.

Tutto questo nasce grazie all’impegno delle “Officine della Memoria”, il gruppo di dipendenti comunali e volontari che hanno come obiettivo quello di far conoscere la storia di Nichelino a studenti e cittadini, come ha ricordato l’assessore ai Grandi Eventi Giorgia Ruggiero. Servizi comunali (ufficio Turismo/Grandi Eventi/Gemellaggi, Archivio, Biblioteca, Centro Stampa), associazioni, insegnanti, semplici cittadini con il "pallino" della ricerca storica, profondi conoscitori della propria città: tutti ha messo a disposizione le proprie competenze e conoscenze condividendo il materiale in proprio possesso.

Da questo lavoro è nato un cofanetto, intitolato appunto "Officine della Memoria", contenente quattro opuscoli ("Il Nucleo Centrale" – "Le Antiche Cascine" – "Stupinigi" - "La Storia e lo Sviluppo Urbano") che rivisitano in particolari periodi storici lo sviluppo della città. Il cofanetto, presentato dall'Amministrazione Comunale ai cittadini e agli insegnanti nello scorso autunno, è stato "pensato" per poter essere utilizzato come strumento turistico/didattico e come pubblicazione di rappresentanza del Comune.

Dopo gli "Itinerari Turistici" ora si sta lavorando alla realizzazione di questa mostra, che legherà il passato con il presente, per consentire a Nichelino di guardare al futuro, ricordando i passi che dalla piccola borgata del “Nichilino” l’hanno portata a divenire Comune autonomo fino a diventare Città.