Paura in via Sospello, serpente si arrampica sul cancello di un palazzo: le immagini di un residente

Attimi di paura ieri sera in via Sospello: alcuni residenti si sono infatti imbattuti in un serpente intento ad arrampicarsi in un cancello esterno di un palazzo all'altezza del civico 117, proprio vicino a un citofono.

Il rettile è stato ripreso da alcuni passanti, che per una decina di secondi lo hanno visto muoversi indisturbato fuori dallo stabile. La presenza del serpente ha destato ovviamente grande stupore e incredulità. Le immagini e il video del rettile, postate in un secondo momento sui social, hanno subito attirato l’attenzione, la curiosità e in qualche caso lo spavento dei residenti.

Non è chiaro se il rettile appartenesse a qualcuno, opzione più probabile, o se sia stato abbandonato. Stando alle prime verifiche si tratterebbe di un biacco, un tipo di serpente non velenoso e innocuo. Di certo, per essere in via Sospello, si tratta di un incontro decisamente singolare.