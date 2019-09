Tragedia ad Ala di Stura, cercatore di funghi scivola in una scarpata e muore

Dieci cercatori di funghi sono già deceduti dall'inizio dell'anno tra la provincia di Torino e il Piemonte. L'ultimo caso nella mattinata di oggi, sabato 14 settembre, ad Ala di Stura.

Un uomo di circa 70 anni è stato trovato nella zona di Pian Belfè, non lontano dagli impianti da sci. Probabile un malore improvviso, che lo avrebbe fatto scivolare lungo una scarpata. Inutili i soccorsi, allertati dai familiari dell'uomo, che erano con lui lungo il sentiero.

Quando gli uomini del soccorso alpino sono arrivati sul posto, non era più possibile fare nulla per lo sfortunato cercatore. Il corpo, recuperato dall'eliambulanza del 118, è stato poi consegnato ai carabinieri per le operazioni di polizia giudiziaria.