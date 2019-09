Domani a Nichelino la XXVI "Corri a San Matteo"

San Matteo, la grande festa patronale che anima la città di Nichelino dal 12 al 23 settembre, è anche nel segno dello sport e in modo particolare dell'atletica.

Domani, domenica 15 settembre, torna l'appuntamento con “Corri a San Matteo”, giunto alla sua XXVI Edizione. Manifestazione Regionale di Corsa su strada di km 9 con nuovo percorso tra i due parchi di Nichelino. Con la partecipazione dell’Ass. Caluire Athlétisme (FR). Il ritrovo è fissato al Centro d’Incontro del Quartiere Castello alle ore 8 ( A.S.D. G.S. Atletica Nichelino). Per info: gsatletica.nichelino@libero.it.

In occasione della gara, a partire dalle ore 8.45 di domani saranno chiusi, a scalare, i seguenti segmenti viari in base al passaggio degli atleti e fino al transito del fine scorsa, indicativamente previsto per le ore 11.30/12: via Turati (punto di ritrovo degli atleti e della partenza della corsa), via Amendola, via Nenni, via Debouche, largo Delle Alpi, via Cacciatori, via Pracavallo, percorso interno al Boschetto.

E poi ancora, via Pracavallo, via XXV Aprile (lungo l’attraversamento pedonale contiguo all’A.S.L.), via Debouché (lungo l’attraversamento pedonale contiguo all’A.S.L.), via Gandhi, via Pallavicino, via Stupinigi, via San Matteo, via Trento, Parco del Castello, viale del Castello, viale Segre, via Occelli, via Amendola, via del Pascolo, via Turati (punto di arrivo della corsa). Sono istituiti inoltre, con orario 8.30–12, i divieti di transito e di sosta (con tanto di rimozione forzata) nel segmento della via Turati compreso tra le vie Amendola e del Pascolo.

Sempre domani è in programma anche “We Got Game 10 – 2 Nd Nichelino Street Trophy” presso il playground di via Nenni. (Ass. We got game – Nichelino street culture). Info e iscrizioni: info@wegotgame3vs3.com.