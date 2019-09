34enne marocchino aggredisce una ragazza e la colpisce con un pugno, fermato con il teaser dai carabinieri

Nella serata di ieri, sabato 14 settembre, attorno alle ore 19, nel quartiere Barriera di Milano i carabinieri del Nucleo Radiomobile in transito in via Cecchi sono stati avvisati da alcuni passanti della presenza di un soggetto, in evidente stato di alterazione, che aveva colpito con un pugno al volto una donna.

L’uomo è stato individuato e inviato alla calma ma ha iniziato a offendere i militari. L’uomo è parso sempre più aggressivo e il carabiniere abilitato a utilizzare il teaser in dotazione ha avviato la procedura per l’uso della pistola e dopo aver inviato più volte l’uomo a calmarsi gli ha “sparato” un dardo. L’uomo, un marocchino di 34 anni, irregolare in Italia, è stato immobilizzato e bloccato, quindi è stato trasportato all’Ospedale San Giovanni Bosco e dimesso subito dopo, senza prognosi ma con la diagnosi di “agitazione psicomotoria e abuso di cannabinoidi”.

La vittima, una 30enne di Bergamo, residente a Torino, è stata accompagna al San Giovanni Bosco dove è tuttora ricoverata per accertamenti. È stato verificato che il marocchino aveva poco prima spintonato e insultato anche una coppia di coniugi.

L'uomo è stato arrestato per violenze e resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni gravi.