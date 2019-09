Corso Svizzera, stop alla sosta oraria

Novità in arrivo per i residenti di borgo Campidoglio e i frequentatori del mercato di Corso Svizzera: la zona disco oraria su un lato della strada, introdotta in abbinamento alla sosta a pagamento per favorire la rotazione dei parcheggi, verrà presto sospesa.

In futuro, quindi, gli automobilisti dovranno pagare il parcheggio senza l'obbligo di trattenersi al massimo per un'ora. Ad annunciarlo è il presidente della Circoscrizione 4 Claudio Cerrato, autore della richiesta: “Dopo aver valutato attentamente la situazione – spiega – abbiamo capito che questa necessità non era poi così reale, vista la disponibilità di parcheggio garantita dalla presenza delle strisce blu”.

La sospensione della zona disco è imminente: “Dopo il tempo necessario per fare l'ordinanza - continua Cerrato – i cartelli verranno oscurati, se non addirittura rimossi: come per ogni partenza gli interventi vanno calibrati con il tempo e, dopo queste prime settimane, i disagi sono stati maggiori rispetto all'esigenza di rotazione”.