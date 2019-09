Caucino: "I presidi socio-assistenziali e socio-sanitari devono essere funzionali e accessibili a tutti"

L’Assessore alle Politiche Sociali Chiara Caucino, nella giornata di ieri, lunedì 16 settembre, ha voluto delineare la rotta del suo assessorato: “In IV Commissione ho presentato le linea guida del mio mandato per i prossimi mesi di operato. Ho voluto immediatamente affrontare il tema delle rette, divenute troppo esose per troppi piemontesi. I presidi socio-assistenziali e socio-sanitari devono essere funzionali e soprattutto accessibili a tutti”.

Puntualizzando la necessità di inasprire i controlli: “Per questa ragione con lo sguardo rivolto sempre al cittadino, la vigilanza ed il sistema sanzionatorio debbono essere seri, puntuali ed incisivi. Sono 15 anni che non si attua una vera politica in materia. La Regione Piemonte non può più tollerare trattamenti di ‘Serie A’ e ‘Serie B’ a seconda delle province di residenza. Tutto il territorio dev’essere servito con i migliori standard possibili”.

L’Assessore Caucino per l’occasione ha ribadito la sua missione principale: “Il faro del mio mandato sarà incentrato sugli ‘allontanamenti zero’, non voglio mai più vedere situazioni in cui senza preventiva analisi e cura, i bambini vengano eradicati dalla famiglia naturale e di origine”.

Concludendo nel dettaglio: “I servizi sociali hanno come primo obiettivo quello di accompagnare le famiglie a risolvere i problemi, senza demonizzare nessuno, ascoltando le istanze di tutti gli addetti ai lavori e con i loro preziosi consigli, vorrei prendesse corpo l’elemento della volontà del minore”.