A Nichelino i vigili urbani salvano una poiana che stava male

A Nichelino nella mattinata di oggi, mercoledì 18 settembre, diverse chiamate giunte alla centrale operativa del comando segnalavano un rapace con difficoltà nel volo.

Gli agenti intervenuti nella zona della scuola media "Silvio Pellico" individuavano l'uccello, un giovane esemplare di "Poiana", con un'apertura alare di almeno un metro, che subito dopo si allontanava barcollando fino alle adiacenti scuole elementari "Sangone", piombando stremato e impaurito tra decine di bambini che giocavano nel parco.

Gli agenti, per non ferire l'animale, con la massima cautela e utilizzando un grosso cartone, riuscivano a catturare il volatile che veniva poi trasportato a Grugliasco al centro animali non convenzionali dove verrà curato e rimesso in libertà.

Il rapace, assolutamente non ferito, potrebbe essere stato intossicato da qualcosa che ha ingerito.