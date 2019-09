Stasera a Vanchiglia flash mob di solidarietà ai titolari del Tirabusciò

Un presidio di solidarietà verso i titolari del Tirabusciò, la vineria in via Tarino chiusa dagli agenti della Polizia Municipale il 13 settembre, su disposizione della Procura, è in programma stasera alle ore 21.30 davanti al locale.

"Sarà un flash mob silenzioso e pacifico", spiegano gli organizzatori, per dimostrare il disappunto verso il provvedimento dei magistrati e la vicinanza ai gestori del locale. "Non faremo rumore, non intralceremo la viabilità e l'accesso alle abitazioni da parte dei privati", hanno confermato.

Dopo numerosi esposti presentati dai residenti della zona, nel quartiere Vanchiglia, cuore della movida torinese, la Procura ha disposto il sequestro penale del locale, contestando ai titolari del Tirabusciò l'articolo 659 del codice penale, disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.