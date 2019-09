Avio Aero insieme a Legambiente pulisce il parco della Pellerina

Avio Aero in collaborazione con Legambiente contribuirà alla bonifica del parco della Pellerina. L’iniziativa di volontariato nasce nell'ambito della giornata mondiale Clean Up the World che si svolgerà domani sabato 21 settembre e vedrà attivi i dipendenti della azienda aeronautica non solo a Torino ma anche nel parco del Vesuvio a Napoli e presso il monumento al Marinaio D’Italia a Brindisi, città in cui sono presenti i principali stabilimenti produttivi. Nello specifico, 40 dipendenti volontari della azienda con sede a Rivalta di Torino si raduneranno alle 9.30 al parco torinese, uniranno le forze e si impegneranno nella raccolta dei rifiuti con gli appositi strumenti forniti da Legambiente al cui seguito avverrà la pesatura.

Clean Up the World (o Puliamo il Mondo) è un'iniziativa ambientale in cui i volontari di tutto il mondo ripuliscono, valorizzano e conservano i propri territori. L'evento principale della campagna si svolge a livello mondiale ogni terzo weekend di settembre sebbene gli organizzatori incoraggiano i cittadini a intraprendere iniziative durante tutto l'anno.

“Questa iniziativa rientra in un più ampio programma di volontariato che Avio Aero sta costruendo di anno in anno: da laboratori con le scuole elementari a raccolte fondi per associazioni con scopi nobili fino ad arrivare a questi appuntamenti dedicati all’ambiente ed alla sostenibilità – afferma Francesco Macchiaroli, General Counsel e sponsor Leader del programma Volunteering di Avio Aero. Per noi, oltre ad essere un momento di team building, è soprattutto il nostro modo di dire grazie ai territori in cui siamo presenti e da cui provengono le persone che giorno dopo giorno contribuiscono al nostro successo.”

ll parco della Pellerina si presenta completamente ristrutturato e dotato di percorsi interni, aree gioco per bambini, centri sportivi, fontane e una vasta area di sviluppo naturalistico in cui prolifica la fauna locale. Persistono però delle aree che ancora oggi risultano necessitarie di interventi di riqualificazione ambientale e di pulizia, soprattutto in prossimità della statale che conduce alla tangenziale nord di Torino, area in cui opereranno i volontari di Avio Aero.