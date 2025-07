Avanguardia Torino: "Sempre agito nell’ambito del diritto di manifestazione del pensiero,

"In qualità di difensori di numerosi giovani coinvolti nel procedimento penale recentemente avviato a Torino (c.d. "Avanguardia Torino"), intendiamo respingere con fermezza ogni accusa priva di fondamento che, allo stato, appare sorretta più da suggestioni che da elementi giuridicamente rilevanti" così lo Studio Legale Giancaspro e lo Studio Legale Arnone, difensori di Avanguardia Torino, sull'operazione Ianos che ha visto il sequestro della sede Edoras.



"Dalla lettura degli atti sinora disponibili non emergono condotte connotate da reale offensività penale, né fatti di tale gravità da giustificare l’enfasi mediatica o l’apparente sproporzione di alcune iniziative investigative. I nostri assistiti hanno sempre agito nell’ambito del diritto di manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantito, e confidano che una più oggettiva e serena valutazione possa condurre al pieno riconoscimento della loro estraneità rispetto a ogni addebito. Gli studi legali scriventi stanno valutando ogni iniziativa utile a tutela dell’onorabilità e dei diritti dei propri assistiti, anche in relazione a possibili violazioni delle garanzie fondamentali e del corretto equilibrio tra investigazione e libertà individuali".