Domani lutto cittadino a Orbassano per onorare la memoria di Giuseppe e Nicole Pennacchio

In segno di profondo cordoglio per Giuseppe e Nicole Pennacchio, padre e figlia di 6 anni, vittime domenica scorsa di un tremendo e fatale incidente sulla Torino-Pinerolo, il sindaco di Orbassano Cinzia Maria Bosso ha deciso di proclamare per domani, sabato 21 settembre, il lutto cittadino.

Per questo motivo, si invitano le organizzazioni sociali, culturali e produttive ed i pubblici uffici a SOSPENDERE TUTTE LE ATTIVITA’ dalle ore 10.30 alle 12.30 di domani.

Per decisione del sindaco, ogni manifestazione organizzata o patrocinata dal Comune di Orbassano, in programma negli orari sopra indicati, è stata annullata.