"Campioni per un giorno": a Moncalieri una domenica da sogno per i piccoli pazienti

E' fissato per domenica, 22 settembre, presso il kartodromo Club des Miles di Moncalieri (strada Freylia 45), l'appuntamento con la settima edizione di "Campioni per un giorno", la manifestazione che - oltre a celebrare il Memorial Federico Bracotti - richiama appassionati dei motori e delle quattro ruote e che si propone di regalare qualche ora di svago ai piccoli pazienti che stanno combattendo contro la malattia, al Regina Margherita ma non solo. Sono attesi dai reparti pediatrici e di oncologia di tutto il Piemonte.



Saranno proprio loro, infatti, a sedersi accanto ai piloti per provare le curve del circuito a bordo di go kart, auto storiche, ma anche da drift e da rally. E' annunciata, tra le altre, anche la mitica Lancia Delta che ebbe al volante Miki Biasion.



Ma accanto al momento di svago, ci sarà anche una raccolta fondi per promuovere e sostenere iniziative a sostegno delle strutture che ospitano i bimbi, oppure le loro famiglie. Un invito, per i piccoli, a dimostrare quel coraggio e quella determinazione che impiegano anche "nel vincere la gara più importante della loro vita", spiegano gli organizzatori.

"In questo noi siamo vicini cercando di donare un momento di serenità e speranza invitando tutti a partecipare dimostrando di credere che a tutti i bambini è nostro dovere garantire il loro diritto al futuro".