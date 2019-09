La magia di Luca Bono & Friends per il Settembre Pinese

Dopo qualche anno di assenza torna la magia al Settembre Pinese e torna nel modo migliore, con Luca Bono. Il giovane illusionista pinese che calca le scene nazionali e internazionali ormai da anni nonostante la giovanissima età, torna al Teatro Le Glicini del suo paese d'origine con "WOW - tra magia e varietà" in compagnia di Sabrina Iannece, sua inseparabile assistente co-protagonista, Diego Allegri popolare illusionista youtuber che stavolta stupirà live con le sue ombre cinesi e Rafael Voltan, ventriloquo brasiliano ormai naturalizzato italiano, formatosi alla scuola di Philip Radice. Un cast che accompagnerà Luca Bono per 90 minuti di stupore, poesia e risate. La magia declinata con uno stile moderno e originale che supera lo stereotipo del mago impomatato per intraprendere percorsi nuovi, tra innovazione, meraviglia e umorismo, con brio, eleganza e autoironia.

Luca Bono proseguirà poi, da Novembre, con il tour nazionale a Firenze, Montecatini, Aosta, Biella, Ivrea, Asti, Catanzaro, Polistena, Certaldo e altre date in fase di definizione portando in scena "L'Illusionista", il suo collaudato "One Man Show" che ha già riscosso grandi consensi lo scorso anno alla prima stagione di presentazione.

Lo spettacolo avrà inizio alle 21. I posti sono limitati. Per l’acquisto della prevendita dei biglietti contattare: Foto Mosso – via Roma 48, Pino T.se, Tel. 011.840.430; Merceria Danisa - via Molina 11, Pino T.se, Tel. 011.842.805. Costo: Biglietto intero adulti: 15,00 euro. Biglietto ridotto per bambini e ragazzi fino a 12 anni: 10,00 euro.