Gtt ospita il nuovo bus elettrico e-citaro Mercedes

Da sabato 21 a lunedì 30 settembre sarà presente su una linea speciale nelle vie centrali di Torino il nuovo bus elettrico da 12 metri “e-Citaro” della Mercedes.

I cittadini di Torino potranno provare gratuitamente il veicolo elettrico, che viaggerà dalle 12:00 alle 18:30 da piazza Statuto a piazza Gran Madre sul seguente percorso: corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, via Cernaia, via Pietro Micca, piazza Castello, via Po.

Il veicolo elettrico “e-Citaro” è studiato per garantire la copertura dell’intero turno di lavoro nel traffico cittadino senza ricariche intermedie; può infatti raggiungere 250 chilometri di autonomia prima di effettuare la ricarica delle batterie.

Questa esperienza si inserisce in una serie di sperimentazione nell’ambito della mobilità sostenibile che permetteranno a GTT di capire le caratteristiche e le potenzialità delle nuove tecnologie e la loro adeguatezza ai percorsi cittadini.

La possibilità per i torinesi di testare il nuovo mezzo e apprezzarne il confort e la silenziosità giunge in concomitanza con la Settimana Europea della Mobilità: per l’occasione GTT sarà presente domenica 22 settembre, dalle 12:00 alle 19:30, con uno stand in piazza Castello per fornire informazioni sui servizi di trasporto.