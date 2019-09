Con #PuliTo comitati e associazioni puliscono la città

“Insieme si può!” È questo il motto di #PuliTo, manifestazione in programma domani che vedrà comitati e associazioni impegnate nella pulizia della città: partendo dalle periferie, cittadine e cittadini cammineranno attraverso i quartieri di Torino per una raccolta dei rifiuti collettiva.

I partecipanti al tour si ritroveranno, alle 9, davanti alla gelateria Casa Clara (Via Stradella 187/d) per la distribuzione del materiale e un breve briefing. Dopo la partenza (alle 9.30), si farà tappa al Parco Dora (ore 10), per poi dirigersi nel quartiere Aurora, più precisamente nell'area del Ponte Mosca, dove confluiranno altre organizzazioni provenienti da diverse parti della città. La passeggiata terminerà ai Giardini Alimonda con un grande “pranzo dei vicini” (a partire dalle 13) condito da un pomeriggio di sport e intrattenimento.

All'iniziativa, organizzata dall'associazione A.R.Q.A. e dal Comitato La Barca in collaborazione con l'Assessorato all'Ambiente e il Tavolo di Progettazione Civica della Città di Torino, hanno aderito diverse organizzazioni tra cui i comitati Ingest e Parella Sud-Ovest, le associazioni P.I.S.A. Torino, Islamica delle Alpi, A.C.F.I.L. e dal gruppo spontaneo Quelli della Spina di Via Stradella.