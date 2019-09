Aggredisce i controllori di Gtt: arrestato dagli agenti della Volante

Mercoledì pomeriggio, tre controllori GTT stavano verificando i titoli di viaggio dei passeggeri sulla linea 30 che collega Chieri a Torino. Più o meno all’altezza del civico 77 di corso Casale, hanno richiesto il documento di viaggio a un passeggero il quale ha detto loro di esserne sprovvisto. Per questa ragione, i tre controllori sono scesi dal mezzo per contestare la sanzione amministrativa al passeggero.

Durante questa fase, dopo aver scoperto che l’uomo aveva fornito un'identità falsa e dopo aver minacciato i suoi interlocutori, il passeggero ha colpito con due pugni al torace uno dei controllori e si è dato alla fuga in direzione della Gran Madre.

Gli agenti della Squadra Volante, allertati di quanto accaduto, hanno iniziato le ricerche rintracciando l’aggressore all’inizio di corso Casale. L’uomo, con precedenti di polizia a carico, è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per minacce e false attestazioni sull’identità personale. Il controllore, colpito, invece, è ricorso alla cure mediche ed è stato giudicato guaribile in tre giorni.