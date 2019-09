Il mago youtuber Jack Nobile a Torino per incontrare i fan

Sabato 21 settembre il popolare illusionista youtuber Jack Nobile torna a Torino per incontrare i propri fan. Il giovane mago del web sarà a "Le Magie di Merlino" per riunire in una giornata tutti i giovani prestigiatori che quotidianamente cliccano sui suoi tutorial per apprendere i segreti della manipolazione. Jack Nobile, nato e cresciuto a Lignano, a 16 anni ha scoperto la sua grande passione, la magia, che ha cominciato a studiare come autodidatta. I suoi primi video su YouTube sono stati un successo e oggi conta più di 800.000 iscritti al suo canale. Giacomo “Jack” Nobile, oggi ventitreenne è diventato in rete uno dei maghi più seguiti.