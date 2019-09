La Stramulini 2019 rimandata a causa del maltempo

E’ arrivata la notizia poche ore fa. Gli organizzatori dell’associazione Mulino Sambuy onlus, in collaborazione con Ri-ciclistica Settimese ed Ecomuseo del Freidano, hanno avvisato coloro che erano intenzionati a partecipare all’evento della Stramulini 2019, viste le previsioni sfavorevoli per la giornata di domenica 22, che è stato deciso il rinvio a domenica 29.



L’inedita passeggiata alla scoperta dei mulini e del territorio che attraverserà San Mauro, Settimo e Castiglione è stata rinviata dunque di una settimana. Gli orari restano gli stessi: ritrovo alle ore 9.00 per il gruppo a piedi presso il Mulino Sambuy in Strada del Porto 1 a San Mauro con partenza alle 9.45, mentre per i ciclisti ritrovo alle ore 10.00 e partenza ore 10.45.

La speranza è che con questo rinvio si possa favorire la buona riuscita della prima edizione di una nuova iniziativa all’insegna dell’amicizia e della voglia di fare attività fisica tutti insieme, adatta anche a chi è poco allenato, a piedi o in bicicletta.