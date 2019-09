Successo per le "Quattro zampe in passerella" a Nichelino

E' stato un grande successo a Nichelino la settima edizione delle “Quattro zampe in passerella”, la sfilata canina svoltasi nel pomeriggio di ieri, sabato 21 settembre, in piazza Polesani nel mondo, nell'ambito delle iniziative della “Festa di San Matteo” 2019.

Ben ottanta esemplari, di varie razze, hanno preso parte a quella che “più di un vero concorso si è connotata – ha ricordato l'assessore alle Politiche Animaliste della Città di Nichelino, Fiodor Verzola – come una festa e un momento di sensibilizzazione per l'adozione e il rispetto dei nostri amici a quattro zampe”.

Infatti, Enpa - Canile di Chieri (che ha curato l'iniziativa) ha portato in passerella alcuni cani in attesa di un nuovo amorevole padrone.



La manifestazione, presentata da Andrea De Marchi, prevedeva, comunque, dei premi simbolici suddivisi in dieci categorie. Ecco l'elenco dei vincitori: Frida (la coppia più bella del mondo); Byron (il latin Lover); Milady (la cagnolina chic); Milù (il cane fantasia); Queen (il cagnetto snob); Plumo (il bullo); Margot ( il saggio); Rocco (lo sbadato); Mia (miss Occhi dolci); Bruce (il compagnone di Nichelino).



A consegnare i premi, oltre a Verzola, il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessora ai Grandi Eventi Giorgia Ruggiero.