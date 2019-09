Etjca al Job Meeting di Torino con opportunità di lavoro per laureati e laureandi

Mercoledì 25 settembre ETJCA – Agenzia per il lavoro, attiva in Italia dal 1999 e oggi uno dei primi 10 player nel settore delle APL, parteciperà al Job Meeting di Torino, presso il PalaRuffini in Viale Bistolfi, 10 Torino.

Arriva a Torino la XVI edizione del Job Meeting, una tra le più importanti manifestazioni nell’ambito del mondo del lavoro e appuntamento irrinunciabile per laureati e laureandi del Piemonte. In questa occasione, i giovani in cerca di occupazione avranno l’opportunità di entrare in contatto diretto con aziende nazionali ed internazionali e di conoscere i programmi disciplinari proposti dalle più prestigiose Business School.

Etjca – Agenzia per il lavoro sarà presente per incontrare i giovani, presentare le posizioni lavorative al momento aperte sul territorio Piemontese e illustrare i suoi percorsi di formazione e inserimento in azienda. L’agenzia accoglierà i candidati direttamente al proprio stand dove si svolgeranno attività di CV-check, orientamento professionale e colloqui one to one.

“Il Job Meeting di Torino è senza dubbio un appuntamento fondamentale per la nostra agenzia, in quanto ci permette di incontrare e selezionare le figure professionali più preparate per ogni area aziendale e le più adatte alle esigenze delle nostre aziende clienti. Nell’importante fase di selezione, non solo valutiamo le competenze tecnico-professionali di ogni candidato, ma analizziamo anche le soft skills e gli aspetti psicologici trasversali. – sottolinea Giancarlo Pezzetta, Area Manager Piemonte – Etjca da sempre svolge il ruolo di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, supportando i giovani candidati sia nella fase di ricerca che di inserimento”.

Numerose le opportunità di lavoro offerte dall’agenzia che in Piemonte seleziona: assistenti di direzione - servizi societari, customer care mercato italiano, esperti amministrazione del personale, impiegati con conoscenza lingue, inside sales per il mercato estero.

Tutte le posizioni aperte sono disponibili sul sito www.etjca.it.