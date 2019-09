I fuochi d'artificio hanno concluso la festa di San Matteo a Nichelino (VIDEO)

Sì è concluso nella serata di ieri, lunedì 23 settembre, la festa di San Matteo, che per dodici giorni ha fatto di Nichelino il centro di gravità della zona sud di Torino con eventi, spettacoli, musica e momenti di rievocazione storica.

Dopo la "notte bianca" in via Juvarra, i tradizionali fuochi d'artificio hanno fatto da pirotecnica chiusura presso l'area giardini, di una manifestazione che Torinoggi, media partner di San Matteo 2019, ha raccontato ogni giorno con servizi, notizie e immagini.

Il clou è stata ovviamente piazza Polesani nel mondo, che ha ospitato la grande fiera, che ha catturato l'attenzione di migliaia di visitatori, che si sono mossi tra gli stand e hanno potuto apprezzare o imparare a conoscere molte specialità locali. Qui si sono svolti anche molti momenti di spettacolo, tra cui il concerto di Mietta domenica sera.

L'assessora ai Grandi Eventi, Giorgia Ruggiero, ha dichiarato con soddisfazione: “La festa del 2019 è stata un vero e proprio successo. Ringrazio tutti coloro che, a avario titolo, hanno contribuito alla perfetta riuscita di questi dodici giorni di festa per tutta la città".

E, come gustosa appendice, domenica 29, dalla ore 15.30 alle 19, è in programma la V edizione della “Festa dello Sport” in via Torino, mentre domenica 6 ottobre, dalle 9.30 alle 19, si svolgerà la sesta “Fiera Agricola di Stupinigi Cibo, Arte, Agricoltura”.