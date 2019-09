Il Tavolo Animali & Ambiente presenta la serata "Fratelli per sempre" ricordando Giancarlo Barbadoro

Il Tavolo Animali & Ambiente, costituito dalle associazioni ENPA, LAC, LAV, LEGAMBIENTE L’Aquilone, LIDA, OIPA, PRO Natura e SOS Gaia, organizza un evento per ricordare Giancarlo Barbadoro, Presidente della Ecospirituality Foundation mancato il 6 agosto scorso, con una serata a lui dedicata.

Giancarlo Barbadoro ha partecipato attivamente alla costituzione del Tavolo fin dalle sue premesse, quando ancora si chiamava “Comitato No agli Zoo”, sodalizio che aveva incassato una vittoriosa riuscita della campagna contro la riapertura dello zoo di Torino. Si viene a perdere un grande attivista per gli animali e per le cause in difesa dei più deboli.

La serata si chiamerà “Fratelli per sempre” dal titolo di una delle poesie di Giancarlo dedicata all’amore per gli animali e la natura.

L’incontro prevede letture di poesie di Barbadoro a cura di Guido Barosio, testimonianze e brani musicali del LabGraal di cui Giancarlo faceva parte nella duplice veste di poeta e flautista.

Interverranno il giornalista Antonello Micali e lo scrittore Massimo Centini.

Parteciperà alla serata Paterne Huston Bushunju, responsabile del Rifugio Sauvons Nos Animaux della Repubblica Democratica del Congo, fondato da Giancarlo Barbadoro. Paterne illustrerà il grande lavoro del rifugio per animali compiuto da lui e i suoi volontari, in una terra difficile, nato su un’idea di Giancarlo.

Oltre ai rappresentanti del Tavolo Animali & Ambiente interverrà Enrico Moriconi, Garante Diritti Animali Regione Piemonte. L'appuntamento è per venerdì 27 settembre, alle 21.30, al Garage di Arte & Cultura in Piazza Statuto 15, con ingresso libero.