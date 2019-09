I ringraziamenti del Museo del Cinema a Sergio Toffetti che lascia la presidenza

Il Comitato di Gestione del Museo Nazionale del Cinema, riunitosi in data odierna, ha preso atto delle dimissioni rassegnate dal dottor Sergio Toffetti da Presidente e componente dell’esecutivo.

Una decisione arrivata a seguito della nomina a direttore di Domenico De Gaetano.

"Il Comitato ringrazia il dr. Toffetti per il lavoro svolto durante la Sua presidenza e per l’impegno e la passione profusi per promuovere il Museo e le sue attività. A Lui l’augurio di buon lavoro per i Suoi progetti futuri", conclude la nota.