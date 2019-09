Processo Ream, discussa in Tribunale la perizia sui conti del Comune: in aula anche la sindaca Appendino

È stata discussa stamattina a Torino la perizia tecnico-contabile disposta dal gup Alessandra Pfiffner al processo "Ream", che vede imputati la sindaca Chiara Appendino, l'assessore al Bilancio Sergio Rolando, il dirigente del Comune di Torino Paolo Lubbia e l'ex capo di gabinetto della sindaca Paolo Giordana, accusati di falso in atto pubblico e abuso d'ufficio.

La perizia ha riguardato il rendiconto 2016 e il bilancio di previsione 2017 del Comune di Torino e punta a far luce sul debito da 5 milioni di euro non iscritto a bilancio per la riqualificazione dell’ex area Westinghouse.

La sindaca ha partecipato all'udienza, ma non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Per i pm Marco Gianoglio ed Enrica Gabetta, che coordinano l'inchiesta, il Comune di Torino avrebbe omesso di inserire nel bilancio 2017 i 5 milioni versati come caparra dalla Ream, societá che durante la precedente amministrazione si era interessata alla riqualificazione dell’ex area Westinghouse, progetto poi assegnato al gruppo Esselunga. I consiglieri di opposizione Alberto Morano e Stefano Lorusso avevano presentato un esposto in Procura, denunciando come quei 5 milioni non fossero mai stati restituiti a Ream.