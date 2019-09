Zainetto abbandonato in via Lancia, accanto alla fermata del 64: i carabinieri chiudono la strada per precauzione

Via Lancia è rimasta chiusa per oltre mezz'ora, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 settembre, per colpa di uno zainetto abbandonato sulla strada, proprio accanto alla fermata della linea 64.

I carabinieri, allertati dai passanti, hanno preso questa decisione per precauzione, in attesa che arrivino gli artificieri. È chiuso il tratto di strada da corso Trapani a Via Carso. Alle 18 la strada risulta ancora bloccata fino a orario da definirsi.

I passanti e le persone di un bar della zona pensano si tratti semplicemente di uno zaino lasciato da un bambino.

notizia in aggiornamento