"Adaptation", alla Cavallerizza si parla delle conseguenze dei cambiamenti climatici

Il 3 ottobre la Città di Torino – assessorato all’Istruzione e l’Università degli Studi di Torino, in collaborazione con la Città Metropolitana, propongono alle scuole il convegno Adaptation sul tema dei cambiamenti climatici. L’iniziativa, suddivisa in un incontro mattutino con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta l’area metropolitana e in una tavola rotonda pomeridiana rivolta ad un pubblico adulto.

Adaptation si terrà presso l’Aula Magna dell’Università di via Verdi 9 (Cavallerizza Reale).

Il clima del pianeta si trasforma ogni anno di più e questo cambiamento ci obbliga a cambiare abitudini, comportamenti, prospettive future. Questo vale tanto più per le giovani generazioni: adattarsi al mondo e allo scenario climatico mutati è un obbligo, non una scelta.

Per questo “Adaptation”, il webdoc on-line sulla piattaforma digitale www.adaptation.it, raccoglie storie di chi sta già operando per convivere con il cambiamento. Le azioni messe in campo in tutto il mondo sono molte, ancora di più quelle da realizzare.

Il tema ha due approcci fondamentali: la riduzione dei danni attraverso una modifica dei comportamenti e delle abitudini (il tema della sostenibilità) e l’adattamento ai mutamenti irreversibili determinati in natura dall’azione dell’uomo (il tema della resilienza).

L’incontro della Cavallerizza si concentra soprattutto su questo ultimo approccio. Le future generazioni, per vivere in un mondo più sostenibile devono diventare agenti del cambiamento, dotandosi di conoscenza, abilità, valori e attitudini che le rendano capaci di prendere decisioni informate e di agire consapevolmente e responsabilmente per l’integrità ambientale, la sostenibilità economica e una società più giusta.

Informazioni

www.comune.torino.it/iter/formazione/convegno_adaptation.shtml

centdoc@comune.torino.it