Concerto gospel da record per aiutare casa Ugi e i bimbi che combattono con la malattia

Venerdi 27 settembre alle 21 al Teatro Nuovo di Torino il Sunshine Gospel Mass Choir presenta una serata imperdibile con 250 coristi, diretti da Alex Negro e accompagnati dalle voci soliste di Rosanna Russo e Joe Nicolosi e sei super ospiti dagli Stati Uniti. Il concerto è a favore dell’UGI, infatti il Sunshine Gospel Mass Choir 2019 sostiene U.G.I. Onlus per la realizzazione della nuova sede UGI 2.

Gli ospiti stranieri sono: Overseer Rodney Bradley (NY) all’organo Gospel, e alla voce : Pastor Maryta Fields e Bishop Quinn Dythend Blacks da PhiladelPhia,

Pastor Khare Hawkins da Baltimora, Ms Anthony Morgan ( Leader degli Inspirational Choir of Harlem) da New York, Noreda Graves, figlia d’arte del famoso Pastore Americano Bishop Ralph Donnie Graves. Artisti di rilievo per quello che si preannuncia essere uno dei più straordinari eventi Gospel dell’anno in Italia.

Tutto è accompagnato dalla musica dal vivo interpretata da cinque musicisti d’eccezione: Silvano Borgatta , piano e tastiere; Paolo Gambino , piano e tastiere; Michele Bornengo, basso; Mario Bracco, batteria; Federico Memme, chitarra.

Il Sunshine Gospel Choir, diretto da Alex Negro, è uno tra i cori più importanti e numerosi di Italia, annovera 20 anni di esperienza nel genere Gospel e non solo, e si è esibito per eventi di grande richiamo sia in galà televisivi che dal vivo. ( Gran Galà del Ghiaccio su Italia1, Celebrity Night con il Mastro Andrea Bocelli e Zucchero a Firenze su Sky).

Sunshine Gospel Mass Choir, nato da un’idea di Alex Negro, vuole riunire in un’unica formazione corale, un Mass Choir, l’organico attuale del Sunshine Gospel Choir, alcuni fra i coristi che ne hanno fatto parte nella ventennale carriera e alcuni fra i migliori allievi che hanno frequentato i Sunshine Labs, i laboratori di coro Gospel che da oltre 20 anni diffondono e amplificano la passione per la musica religiosa afro‐americana e la black music in genere.