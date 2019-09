La compagnia assaiASAI sfonda i muri del web per l'Associazione "Camminare Insieme"

La compagnia teatrale assaiASAI torna in scena con "BRICKS - Oltre i muri del web", venerdì 27 settembre, presso la sala teatrale ATC di corso Dante 14. Uno spettacolo a sostegno dell'Associazione Volontaria "Camminare Insieme", nata nel 1993 con l’intento, condiviso a laici e parrocchiali, di fornire assistenza medica qualificata e gratuita a chi non può usufruire del servizio sanitario nazionale. L'evento si inserisce nel programma di celebrazioni per i 25 anni di attività.

Protagonista dell'opera, diretta da Paola Cereda, è il mondo fluido e aperto del web, con il suo popolo di naviganti virtuali. Hater, influencer e appassionati di chat si muovono sul palco guidati da un navigatore che li fa incappare nei muri fisici di un’Europa, al contrario, chiusa davanti alle migrazioni e all'interno di muri che ciascuno erge nascondendosi dietro alla fasulla comunicazione dei tweet.

Attraverso l’umorismo, i ragazzi mostrano l’assurdità delle fake news e smontano i pregiudizi sui migranti, contrapponendo alla cattiva comunicazione alcuni numeri e dati di realtà che propongono una chiave di lettura differente sull’attualità.

Nata nel 2010 all'interno di ASAI, da oltre vent’anni attiva a Torino in ambito interculturale con progetti educativi per giovani stranieri e italiani, la compagnia assaiASAI integra al suo interno tante diversità. Alcuni attori sono diversamente abili o hanno problematiche psichiatriche, altri partecipano a percorsi di riparazione giudiziaria, altri ancora sono giovani studenti e lavoratori appassionati di teatro che fanno un'esperienza umana e di apprendimento di metodologie artistiche nel sociale. "BRICKS" è un'esperienza di drammaturgia collettiva che stimola i giovani attori a interrogarsi sulla società e conoscersi all'interno dello spazio scenico.

Per informazioni e prenotazioni: prenotazione.eventi@camminare-insieme.it