Scambiato per ladro, viene comunque arrestato: nel borsone nascondeva oltre 3 kg di droga

Quando ha visto una BMW “sgommare” e poi un ragazzo scendere dall'auto in tutta fretta con un borsone a tracolla ha pensato che fosse un ladro. Per questo, ha chiamato il 112, per poi mettersi al suo inseguimento. L’uomo, straniero, ha provato a fermare il fuggitivo, che però non era affatto un ladro. Un “errore” che la polizia, subito arrivata sul posto, gli ha comunque perdonato: nel borsone del presunto ladro c'erano infatti più di tre chili di droga.

Ma cosa era successo? Durante un ordinario posto di controllo effettuato dalle Volanti in via Onorato Vigliani, i poliziotti avevano intimato l’alt a un giovane alla guida di una BMW che procedeva a forte velocità. L’auto, però, non si era fermata e, complice il traffico intenso, aveva cercato di far perdere le sue tracce. I poliziotti avevano però annotato la targa e si erano subito messi alla ricerca dell’auto.

Pochi minuti dopo, la chiamata dello straniero al 112: ha raccontato di aver visto un ragazzo fuggire con un borsone dopo essere sceso da un'auto; forse un incidente, forse un furto, viste le manovre spericolate del conducente. Lo ha seguito, fornendo agli agenti informazioni utili sugli spostamenti del fuggitivo, fino a quando lo ha visto disfarsi del borsone.

Gli agenti del Commissariato Mirafiori hanno subito collegato i due episodi, fermando il giovane, un italiano di 21 anni già noto alle forze dell’ordine. All'interno del borsone, recuperato dalla polizia in un giardino, c'erano più di 3 chili e 200 grammi di marijuana. Oltre a 830 euro in contanti.

Successivamente gli agenti hanno scoperto che il fuggitivo era alla guida dell’auto pur non avendo mai conseguito la patente di guida: sarà denunciato anche per questo.