Torino, presentazione al pubblico della tavola periodica storica del Dipartimento di Chimica

Martedì 1° ottobre 2019, alle ore 17:30 nell’Aula Magna “Primo Levi” del Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino (Via Pietro Giuria 7), il Dipartimento celebra i 150 anni dalla pubblicazione della tavola periodica di Dmitri Mendeleev presentando al pubblico una tavola periodica storica, databile intorno agli anni ‘20, recentemente restaurata.

La Tavola è stata ritrovata nella sede del Dipartimento di Chimica, dopo essere stata utilizzata per molti anni nei laboratori didattici. Essa presenta alcune particolarità che la rendono storicamente interessante, come alcune denominazioni anomale (o desuete) di elementi e una strutturazione oggi non più in uso.

A conclusione dell’intervento di restauro effettuato dal Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale, con il contributo di Ordine dei Chimici e dei Fisici del Piemonte e Valle d’Aosta e di Industrie Chimiche Torinesi Unione Industriale Torino, la tavola sarà presentata al pubblico durante un incontro organizzato sotto l’egida di Piano Lauree Scientifiche (PLS) e della Sezione Piemonte Valle d’Aosta della SCI, nell’ambito del 2019 - Anno Internazionale della Tavola Periodica degli Elementi Chimici, proclamato tale dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e dall’UNESCO.

Interverranno:

Marco Fontani (Università di Firenze) “Anche gli scienziati dicono bugie: elementi ufficiali, ufficiosi o inesistenti nella storia della tavola periodica: il florenzio, l’ausonio e l’esperio”.

Roberto Zingales (Università di Palermo) “Da Masurio a Tecneto: un cambio di nome, ma non solo”.

Ambra D’Aleo (Centro di Conservazione e restauro della Venaria Reale) “Il recupero conservativo della tavola periodica materiali e metodi per il restauro di un manufatto su carta di particolare interesse”.