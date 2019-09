Torino, "Il Mistero del Caffè di Torino" apre la stagione comica al teatro Sant'Anna

La nuova Giallocomica 'Il Mistero del Caffè di Torino' andrà in scena 5 e 6 ottobre alle 16.30 al teatro Sant'Anna di via Brione 40 a Torino, per l'inaugurazione della stagione di teatro comico dell'Opera Rinata.

'Le Giallocomiche del commissario Pautasso' sono ormai un format collaudatissimo, in scena da sei anni e che conta ben ventisei diversi 'casi' comici. Un vero giallo classico ma con personaggi assolutamente comici, interpretati da attori professionisti e nella cornice d'una Torino d'inizio Novecento fra storia e fantasia.

Questa volta, il commissario dovrà destreggiarsi fra gli improbabili ospiti italiani e stranieri dell'Hotel Ligure, tutti sospettati di aver rubato i progetti di una nuova e rivoluzionaria macchina per fare il caffè