Aurora, presto il restyling di Corso Emilia

Dopo Via Cigna e Corso Ciriè, anche un'altra importante arteria di Torino è in procinto di essere rinnovata: partiranno la prossima primavera, infatti, i lavori di “restyling” di Corso Emilia; gli interventi di manutenzione straordinaria della strada, richiesti dalla Circoscrizione 7 a seguito di numerose segnalazioni, prevederanno il rifacimento del manto stradale e dei cordoli, la riasfaltatura dei marciapiedi e il posizionamento di nuovi elementi di arredo urbano.

Soddisfatti, per un intervento molto atteso a causa delle precarie condizioni in cui versa alcuni elementi della strada, il presidente Luca Deri e la coordinatrice ai trasporti Valentina Cremonini: “Siamo convinti - commentano - che ogni intervento di risanamento e recupero urbano rappresenti un contributo concreto per migliorare la qualità di vita dei cittadini del quartiere Aurora. Questo ulteriore tassello si inserisce all’interno dell’azione politica avviata con gli interventi realizzati in corso Vercelli come la pista ciclabile, l'eliminazione delle barriere architettoniche e l’installazione delle pensiline coperte alle fermate del trasporto pubblico”.