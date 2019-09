Falsi addetti Smat si aggirano a Nichelino, il Comune invita a fare attenzione

Purtroppo non è la prima volta che accade e non sarà neppure l'ultima. Per questo, il consiglio rivolto a tutti, ma soprattutto ai più anziani, è quello di prestare massima attenzione quando si apre la porta a persone sconosciute.

Nel territorio del Comune di Nichelino si sono verificati incresciosi episodi di persone, che qualificandosi come tecnici SMAT, chiedevano di entrare nelle abitazioni. L'azienda invita la propria utenza a diffidare di coloro che si presentano presso le abitazioni dichiarando di dover riscuotere dei pagamenti della bolletta, effettuare dei controlli sull’acqua e/o interventi tecnici presso la singola abitazione.

Non è prassi aziendale effettuare controlli a domicilio; normalmente il personale SMAT accede ai fabbricati solo per la lettura o la riparazione dei contatori senza avere la necessità di entrare nelle abitazioni.

A riguardo si precisa che tutti gli addetti SMAT sono dotati di apposito tesserino, con il logo SMAT, sul quale sono riportati il numero di riferimento, la foto e il nome dell’addetto.

In caso di dubbi, per avere conferma dell’intervento si consiglia di contattare il Numero Verde 800-060 060 attivo 24 ore su 24.