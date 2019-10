“Rifiuti speciali: problema o risorsa?”: se ne parla in un convegno

Oltre l’80% dei rifiuti che viene prodotto nel nostro Paese è composto da rifiuti speciali pericolosi e non: tutti devono essere analizzati, messi in sicurezza e smaltiti in maniera corretta perché non si tramutino nel tempo in danno ambientale e sociale per i territori e le comunità che le abitano.

Eppure il tema degli spazi per i rifiuti speciali non è oggetto del dibattito pubblico, negli ultimi mesi particolarmente acceso intorno ai temi ambientali: cosa succederà in Italia quando avremo esaurito le già ridotte discariche? Come stanno agendo gli altri Paesi europei?

Per cercare una risposta a queste due domande Barricalla Spa, la società che gestisce l’impianto di smaltimento di rifiuti speciali italiano all’avanguardia, propone un confronto con le realtà europee più significative per capire quale possano essere gli sviluppi del settore e quali le buone pratiche da valorizzare a livello internazionale.

Per questo motivo organizza, in collaborazione con FISE Assoambiente (Associazione delle imprese di igiene urbana, riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali ed attività di bonifica) il convegno Rifiuti speciali: la visione europea. Esperienze a confronto in programma lunedì 7 ottobre a Torino (dalle 9 alle 13, Energy Center del Politecnico, via Paolo Borsellino 38/16 a Torino).

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali, affidati a Chicco Testa, Presidente di FISE Assoambiente, all’Assessore all’Ambiente, Energia, Innovazione della Regione Piemonte Matteo Marnati, e al Rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco.

A seguire la presentazione dello scenario del settore: attraverso i dati raccolti nel Report 2019 di FISE Assoambiente e le tendenze rilevate, il Presidente della sezione rifiuti speciali di FISE Assoambiente Marco Steardo inquadrerà lo stato del sistema dei rifiuti.

Si entrerà dunque nel cuore del convegno: Remo Tavernari, Esperto regionale presso la rappresentanza permanente d’Italia all’Unione Europea, che introdurrà il tema internazionale illustrando quale sia la visione europea, seguita poi dalle esperienze di quattro realtà che nell’ambito operano a rappresentanza di altrettanti Paesi europei: GSB per la Germania, presentata da Dominik Deinze, Tradebe per la Spagna, illustrata da Jan Creixell e Josep Pujol, SUEZ per la Francia rappresentata da Christophe Mallet e Barricalla per l’Italia, con la presentazione del suo Presidente Alessandro Battaglino.

Le conclusioni saranno affidate a Renzo Macelloni, Sindaco di Peccioli, in provincia di Pisa, che presenta il caso di Belvedere S.p.A., buona pratica ed esempio virtuoso di governance del territorio.

La mattinata di lavori sarà coordinata dal Capo redattore di Ansa Alessandro Galavotti, moderatore.