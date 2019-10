"Un albero piantato per ogni nuova nascita in Circoscrizione 8"

Piantare e dedicare un albero a ogni bambino nato in Circoscrizione 8, coniugando la salvaguardia dell'ambiente con il passaggio generazionale tra presente e futuro. E' la mozione presentata dal consigliere Augusto Montaruli (LeU) a distanza di pochi giorni dal grande successo dello sciopero per il clima di venerdì 27 settembre.

"Il presupposto - commenta - è che la politica e le istituzioni hanno il compito, morale soprattutto, di lasciare alle nuove generazioni un contesto sociale e urbano migliore di quello che hanno trovato. E possono adempiere a questo compito amministrando bene e anche lasciando segni tangibili del loro operato. Nei mesi in cui il tema ambiente è all’ordine del giorno e appassiona le nuove generazioni, riteniamo che questo gesto possa proprio essere la piantumazione di un albero".

L'idea è di coprire le spese tramite campagne di raccolta fondi e sponsorizzazioni, o proponendo ai consiglieri di donare un gettone di presenza.

Un'azione che valorizzerebbe l'indice demografico territoriale, al momento molto basso, considerando che nel 2018 sono nati 864 bambini a fronte di 127.581 abitanti (lo 0.67%, in linea con l'andamento cittadino). E che, soprattutto, ripone nei giovani la speranza per una cura efficace del patrimonio verde cittadino, designando il dedicatario come "custode" a vita dell'albero piantato.