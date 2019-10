Il 12 ottobre Smart Family Day da Paideia

Sarà sabato 12 ottobre, dalle ore 9 alle 17 presso il Centro Paideia, in via Moncalvo 1 a Torino, la seconda edizione dello Smart Family Day. Una giornata di incontro, confronto, approfondimento, dedicata alle famiglie, agli operatori del settore e agli enti del terzo settore.

Quattro aree tematiche per approfondire, conoscere ed esplorare realtà locali e nazionali capaci di proporre soluzioni innovative e di informare sulle realtà e sui progetti già esistenti, per fare rete e offrire soluzioni e spunti per una visione della famiglia innovativa e smart.

GENITORIALITÀ: perché genitori si diventa, assieme ai propri figli.

Avere cura delle relazioni: Amedeo Motta - formatore Metodo Gordon

Genitori si diventa: Sara Leo – presentazione libro e dell’Associazione

Giochiamo a imparare a giocare: a cura dell’Associazione Babelica

SALUTE: dalla parte della donna e della famiglia, per una salute condivisa e supportata da servizi innovativi.

Maternità: -9+1: cosa aspettarsi quando arriva un bambino – intervento a cura dell’Ostetrica Marina Lisa, Presidente dell’Associazione La Maternità

“Lotus Flower: PCOS” – intervento a cura della Dott.ssa Stefania Cattaneo

Salute della famiglia e prevenzione: interventi di Fondazioni ed enti con soluzioni innovative e collaborative a supporto della salute della famiglie

DIDATTICA: Quanto può essere inclusiva e interattiva la didattica del presente e del futuro?

Didattica inclusiva: intervento di Cecilia Rubertelli – I libri per tutti: storie in simboli per l’inclusione.

Didattica Multimediale: Intervento di Daniele Costamagna di Unidida srl con la presentazione di DidaLab 4.0, la completa integrazione di software su LIM e coding tattile.

Esperienze concrete: introduzione di soluzioni innovative con nuovi metodi di studio e di sviluppo delle competenze nei bambini.

TEMPO LIBERO: L’esperienza turistica nell’era del progresso… accoglienza, accessibilità, cultura.

Cityfriend – Come creare una nuova cultura del turismo accessibile per famiglie e persone con disabilità – Intervento di Andrea Panattoni Viaggi per famiglie – Come vivere al meglio il tempo condiviso con i nostri figli in vacanza e durante i weekend in città – Intervento di Francesca Rolle. A tutta vita – I racconti di viaggio dei Family Travel Blogger di “a Tutta Vita”