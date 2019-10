Nichelino, incidente in via Torino: tre le persone ferite

Nella serata di ieri, giovedì 3 ottobre, all'altezza del numero 366 di via Torino a Nichelino è avvenuto un incidente stradale che ha coinvolto una Fiat Punto guidata da un pensionato e una analoga vettura condotta da un 40enne.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la Punto guidata dal pensionato, nell'immettersi in strada, non abbia dato la precedenza al veicolo che sopraggiungeva: inevitabile la collisione. I rilievi del sinistro sono stati svolti dalla Polizia locale, intervenuta con una seconda pattuglia per gestire con un senso unico alternato il traffico congestionato dell'arteria cittadina.

I tre feriti sono stati trasportati all'ospedale Santa Croce di Moncalieri.