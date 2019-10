"Sense": performance live multisensoriale alla Palazzina di Caccia di Stupinigi

La Palazzina di Caccia di Stupinigi in provincia di Torino apre le sue porte ad una performance artistica multisensoriale innovativa che trasporta all’interno della dimora sabauda i suoni, le immagini e i profumi dei parchi e dei giardini di alcune delle più belle residenze storiche del Piemonte.

La sperimentazione sonora e visiva di Project-TO di Riccardo Mazza e Laura Pol incontra per la prima volta quella olfattiva dei profumi di Diletta Tonatto, creativa della storica Maison Tonatto Profumi e Dottoressa in Sociologia dell'Olfatto. Il risultato è SENSE, una performance immersiva inedita e assolutamente particolare, eseguita live dai tre artisti, durante la quale i visitatori potranno sperimentare il fluire delle stagioni attraverso un percorso multisensiorale unico che coinvolge udito, vista e olfatto contemporaneamente. In SENSE i suoni della natura registrati e rielaborati musicalmente in chiave elettronica da Riccardo si uniscono alle immagini cristallizzate dall’obiettivo di Laura e ai profumi sintetizzati da Diletta. Un happening che si propone di attrarre gli amanti della musica elettronica in una location inusuale e dal grande valore artistico.

Dopo EDI, Essenza del Design Italiano, la fragranza commissionata a Diletta Tonatto da Triennale Design Museum e dopo la creazione del primo profumo di un’identità digitale, continua la sperimentazione di percorsi olfattivi inediti da parte di Tonatto Profumi. Sotto la guida dell’innovativa direttrice creativa della Maison, il profumo diventa esperienza liminale che si accosta al design, alla musica, alle arti visive in una visione filo-sociologica dell’arte profumiera destinata a cambiare per sempre l’approccio classico al mondo della profumeria d’autore.

L’evento di Stupinigi è organizzato da Seeyousound per l’edizione 2019 di Art Site Fest.

L’ingresso alla performance è gratuito e permette l’accesso alla Palazzina di Caccia e alla mostra temporanea allestita da Art Site Fest che vede in esposizione le opere di Michele Chiossi, Sabine Delafon, Paolo Delle Monache, Antonio De Luca, Aron Demetz, Elena El Asmar, Tancredi Mangano, Francesca Matarazzo, Project-To, Shigeru Saito, Peter Senoner e Alice Zanin.

Per informazioni: artsitefest@gmail.com - www.facebook.com/events/390388305209521/