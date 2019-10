"Libero scambio", in Via Carcano sono più di duecento

Lo spostamento del “Mercato del Libero Scambio” c'è stato e l'ex magazzino delle pietre della Città di Torino ha visto, questa mattina, una folta presenza di venditori. Più della metà degli spazi, infatti, sono stati assegnati per un totale di 239 banchetti.

La giornata di oggi segnerà un vero e proprio spartiacque, soprattutto per l'associazione Vivi Balon, ente gestore del mercato: "In questi lunghi mesi - dichiara il presidente Salvatore Planeta – sono stati cancellati, purtroppo, vent'anni di vita della nostra associazione: una vita fatta di regole e partecipazione; i muri spaventano e abbiamo sperato fino all'ultimo che nessuno si facesse male, anche se lo spostamento è un passo dovuto perché quel mercato a Borgo Dora non aveva più senso di esistere".

Per Vivi Balon è giunto il momento di fissare nuovi obiettivi: "Insieme alla Città – prosegue Planeta – siamo impegnati in una sfida: dare un'identità e rendere comunità un luogo che, per forza di cose, ne è privo; se non ci riusciremo si dovranno cercare nuove alternative. Cancellando un tipo di storia l'amministrazione ha fatto una scelta precisa, noi siamo stati criticati aspramente ma la nostra priorità è sempre stata quella di tutelare le persone del mercato".