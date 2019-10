Problemi Anagrafe Centrale, Rolando: "Più postazioni: metteremo pellicola protettiva sui vetri"

Entro il 12 ottobre il Comune di Torino provvederà a mettere 116 metri quadri di pellicola protettiva sui vetri del front office all’Anagrafe Centrale. E’ questa una delle misure concrete che Palazzo Civico mette in campo, dopo le due ispezioni negli scorsi giorni dello Spresal presso gli uffici di via della Consolata, annunciate dall’assessore Sergio Rolando in Consiglio Comunale.

Durante i controlli effettuati il 18 settembre e il 1° ottobre gli uomini dell’Asl hanno rilevato diverse irregolarità: nel primo caso si sono registrate criticità sui elettroarchivi. “Ne sono stati ordinati – ha spiegato Rolando – 65 nuovi compattabili manuali. Sono anche in corso, come richiesto, interventi manutentivi sugli elettroarchivi dei microfilm, così come la verifica per l’utilizzo dell’area esterna (come parcheggio ndr) per un numero limitato di automezzi”.

Nel corso dell’ispezione del 1° ottobre sono state rilevate carenze igieniche e trovati insetti. Palazzo Civico ha quindi deciso di avviare una disinfestazione, così come la posa di una pellicola protettiva sui vetri degli sportelli installati nel 2005.

Dallo scorso 23 settembre all’Anagrafe Centrale si è tornati all’antico, è possibile cioè chiedere il cambio di indirizzo o residenza senza appuntamento. Una novità che ha portato con sé disagi, con lunghe code di persone davanti agli uffici di via della Consolata già dalle due di notte per ottenere il servizio. Disservizi che Rolando si è impegnato a risolvere con “misure straordinarie, tra cui l’incremento delle postazioni nell’Anagrafe Centrale”.

Molto critica l’opposizione. Il capogruppo del Pd Stefano Lo Russo ha puntato il dito contro l’ex assessore ed attuale Ministro Paola Pisano, commentando "avete rincorso ipotesi di finta digitalizzazione e intanto non riuscite neanche a dare i numerini per le code. Intervenite prima che scoppino problemi di ordine pubblico”. A parlare di situazione fuori controllo la capogruppo di DemA Deborah Montalbano, mentre quello della Lega Fabrizio Ricca ha osservato “se l’assessore Rolando è troppo impegnato nel gestire il bilancio, ceda la delega all’anagrafe: è un servizio essenziale che richiede soluzioni urgenti per migliorare la vita dei torinesi”. A richiedere un intervento per migliorare il servizio anche i capigruppo di Torino in Comune Eleonora Artesio e di Forza Italia Osvaldo Napoli, mentre quella di ConCi Marina Pollicino ha detto “per evitare le code si dice che ci si può spostare a Moncalieri o Nichelino o usare le prenotazione online: ma come possono farlo gli anziani? Si scaricano sui più deboli i problemi finanziari del Comune”.