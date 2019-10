Operazioni dei vigili urbani in via Carcano, al Valentino e in centro a Torino

Nella mattinata di ieri, domenica 6 ottobre, gli Agenti del Presidio Porta Palazzo della Polizia Municipale Torino hanno proceduto al sequestro di merci presso l’area del libero scambio di via Carcano, poiché merce nuova (70 collari per cani muniti ancora di sistema antitaccheggio - sono in corso indagini per risalire a chi ha patito il furto) e hanno sanzionato/denunciato il venditore.

Nel pomeriggio Agenti del Comando Centro hanno proceduto all'allontanamento di 15 venditori abusivi in via Roma, via Po e via Garibaldi e a un rinvenimento di merce non deperibile.

Nella serata altra merce abusivamente posta in vendita (un migliaio di lettere in legno per comporre i nomi, peluche, pacchetti di cartine per sigarette e confezioni di filtrini per sigarette), abbandonata da una persona che si è data alla fuga, è stata recuperata dagli Agenti del Reparto Operativo Speciale in servizio alla manifestazione Oktoberfest al Parco del Valentino.