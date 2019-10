20 mila visitatori a Moncalieri per la decima edizione della Fiera Nazionale della Trippa

Ieri, domenica 6 ottobre, si è conclusa la decima edizione della Fiera Nazionale della Trippa di Moncalieri, svoltasi a Borgo Mercato ma per la prima volta in Piazza Mercato Bestiame adiacente all’Ex Foro Boario, usuale location chiusa per lavori di ristrutturazione.

Il pubblico ha confermato la sua grande partecipazione: sono stati stimati circa 20.000 passaggi, soprattutto nella tradizionale “giornata del pentolone”, pieno fino al colmo possibile dei suoi 25 quintali di capienza, dentro al quale sono stati cotti, fin dalle prime ore dell’alba, quintali di trippa e verdure, per poi distribuire circa 3.000 porzioni. Battuto il record dello scorso anno con il termine della distribuzione mezz’ora prima, intorno alle 15.30! Cambio di location, dunque, ma si mantiene ben saldo l’affetto del pubblico per una manifestazione ormai consolidata e attesa dalla popolazione, autoctona e non.

L’evento è stato arricchito dalla presenza di un crescente numero di stand enogastronomici, con ottime specialità dolci e salate, artigiani e hobbisti con creazioni uniche, oltre a diverse realtà del territorio che hanno presentato le loro attività e i loro prodotti di alta qualità, unendosi allo stand de La Tripa ‘d Muncalè, sponsor tecnico dell’evento e preso d’assalto soprattutto nella giornata di sabato in attesa del pentolone.

L'appuntamento è fin da adesso per l'edizione 2020.