Lorenza Patriarca subentra a Fassino in Sala Rossa: "Mia professionalità al servizio di Torino"

Lorenza Patriarca entra ufficialmente in Sala Rossa nel gruppo del Pd, dopo le dimissioni di Piero Fassino. La dirigente dell’istituto comprensivo Tommaseo questo pomeriggio ha preso il suo posto tra il capogruppo Stefano Lo Russo e il consigliere Enzo Lavolta.

“Sono molto emozionata – ha detto – nell’assumere questo incarico e di subentrare all’onorevole Fassino: per questo ringrazio il Partito Democratico e di tanti elettori che mi hanno dato fiducia”.

“Metterò – ha continuato Patriarca – la mia professionalità e competenze al servizio della città che amo e in cui mi piace vivere. Collaborerò tutti voi per il bene di Torino, portando in aula il punto di vista di una persona di scuola che è fatto di attenzione, ascolto e fiducia”. “Mi spenderò – ha aggiunto la dirigente -per mettere al centro della politica cittadina i diritti dei più piccoli e dei giovani, perché questo significa investire sui giovani”.

La neo-consigliera del Pd ha concluso citando il filosofo Norberto Bobbio, che ricordava come “…soltanto dopo aver ascoltato e cercato di capire, è possibile assumere la propria parte di resposanbilità”.