Anche Santena dice “No” al casello della tangenziale di Santena e Trofarello

La scelta di mantenere i pedaggi potrebbe anche ripercuotersi sulla decisione dell'area che ospiterà il nuovo ospedale unico dell'Asl TO5.

"Nell’ottica della costruzione del nuovo ospedale unico – dichiara il Sindaco Ugo Baldi – è importante che tutti i cittadini del Chierese e del Carmagnolese possano arrivare all'ospedale senza dover pagare dei pedaggi. Il rischio sarà infatti che i cittadini, per evitare di pagare il pedaggio, si riversino sulla viabilità ordinaria intasando così le arterie stradali. In merito ai caselli della tangenziale – prosegue il primo cittadino santenese – penso che il Chierese ed il Carmagnolese abbiano pagato per troppi anni. Hanno pagato i cittadini santenesi così anche come coloro che abitano a Cambiano e Chieri e tutti quelli che utilizzano la tangenziale.

L'eliminazione del casello di Santena potrebbe tranquillamente venire eliminato perché si sposterebbe l'erogazione del pedaggio al casello di Villanova d'Asti. Già due anni fa – conclude Baldi – il presidente di Ativa, società che gestisce la tangenziale di Torino, mi aveva confermato che non ci sarebbero stati particolari problemi ad eliminare la barriera della tangenziale Santena-Trofarello".