Factotum, nuova piattaforma web per gli interventi di edilizia scolastica

Una piattaforma web per migliorare il dialogo tra scuole e Città metropolitana sugli interventi di edilizia scolastica: questo è Factotum, novità che la Città metropolitana presenterà ai dirigenti scolastici delle scuole superiori del territorio lunedì 14 ottobre dalle 10 alle 13 nell’auditorium di corso Inghilterra 7.

La nuova piattaforma per la gestione delle segnalazioni di intervento negli edifici scolastici e dei lavori che ne conseguono, già adottata dal Comune di Torino e dalla Regione Piemonte, entrerà in funzione entro la fine dell'anno prendendo il posto del sistema Sigmanet, utilizzato fin dal 1999 dai dirigenti scolastici delle scuole superiori per segnalare i problemi di manutenzione e di edilizia scolastica prima alla Provincia di Torino e poi, dal 2015, alla Città metropolitana. È una piattaforma più aggiornata e dotata di numerose applicazioni aggiuntive, completamente web-based, che consente di rispettare il Regolamento europeo sulla privacy, in quanto prevede l’accesso con le credenziali Spid.

Lunedì 14 sarà una mattinata prettamente operativa, in cui saranno illustrate le modalità di utilizzo della piattaforma, ragion per cui oltre ai presidi sono invitati anche coloro che si occupano di inviare le segnalazioni di intervento ai tecnici della Città metropolitana.