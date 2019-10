Incendio alla comunità "Il Porto di Moncalieri, i pompieri evacuano la struttura

La paura è stata tanta, anche se alla fine non si registrano feriti o intossicati, ma l'incendio che nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 ottobre, ha interessato la comunità "Il Porto", in via Petrarca a Moncalieri, avrebbe potuto provocare conseguenze ben peggiori.

Il rogo si è sviluppato attorno alle 15.30 al secondo piano dello stabile. Immediata la richiesta di intervento inoltrata ai Vigili del Fuoco, che per ragioni di sicurezza hanno dovuto evacuare la struttura, prima di riuscire a domare le fiamme nel giro di pochi minuti. La struttura è stata comunque danneggiata ed è al momento non più utilizzabile.

Per questo gli ospiti de "Il Porto" sono stati temporaneamente trasferiti in altri spazi, mentre i pompieri e le forze dell'ordine stanno cercando di far luce sulle ragioni che avrebbero provocato l'incendio.