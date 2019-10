Il Teatro San Paolo di Rivoli apre la stagione con Marco Cavallaro: "Sarà il pubblico a scegliere"

“Io non lo so cosa accadrà, di sicuro ci saranno un bel po’ di risate": così Marco Cavallaro annuncia il debutto del suo prossimo spettacolo in uno dei teatri dove da tanti anni fa gli onori di casa, il San Paolo di Rivoli.

Una sera come viene, presentato in prima nazionale dal 10 al 12 ottobre, non segue schemi prestabiliti, strutture rigide, perimetri delimitati. A decidere l'argomento da rappresentare sul palcoscenico sarà direttamente il pubblico, al momento dell'ingresso in sala. Così ogni replica non risulterà mai uguale alla precedente e l'imprevedibilità la farà da padrona.