Prevenzione per sapere cosa fare in caso di emergenza: torna l'appuntamento con "Èvviva AslTo3"

Si parte lunedì 14 ottobre da Avigliana in piazza del Popolo, si prosegue martedì 15 a Luserna San Giovanni, nell’area parco / fiera, poi a Pianezza mercoledì 16, nell’area pedonale della villa comunale e in piazza Papa Giovanni Paolo II, a Collegno giovedì 17 in via Martiri XXX Aprile n.30, per la prima volta nella prestigiosa sede della Certosa, ed infine a Orbassano venerdì 18 in piazza Umberto I e vie limitrofe. Il programma si completerà poi in primavera, con altri appuntamenti a Rivoli, Fenestrelle e nell’area delle Valli Olimpiche fra aprile e maggio 2020.