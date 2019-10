Il presidente Stefano Allasia esprime solidarietà al professore Marco Tamietto

"Vicinanza e solidarietà al professore Marco Tamietto per gli attacchi e le minacce subite nei mesi scorsi rispetto agli studi e gli esperimenti condotti sui macachi per il recupero della vista di pazienti ciechi. Si tratta di atti e intimidazioni che vanno ben al di là di un consentito dissenso, contrari al vivere civile e finalizzati a creare un clima di tensione in danno a chi dedica il suo impegno alla collettività".

Queste le parole del presidente del Consiglio Stefano Allasia, al termine dell’incontro avuto ieri in Consiglio regionale con il docente universitario. Lo scorso agosto, a seguito di proteste e petizioni, una busta contenente un proiettile e un biglietto di minacce è stata recapitata al dipartimento dell'Università in cui lavora il ricercatore finito al centro delle proteste degli animalisti.